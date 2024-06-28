Заслуженный артист России Сергей Селин обратился в беседе с АиФ к лидеру «Машины времени» Андрею Макаревичу*, который покинул страну после начала СВО.
Актер призвал музыканта перестать «изливать яд на Россию и ее граждан».
По его словам, у россиян есть полное право оскорблять певца в ответ.
Также артист спросил у музыканта, почему он вычеркнул Россию из своей жизни. Он добавил, что Макаревичу* нет оправдания.
Сергей Селин более всего известен по роли Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей».
*Внесен в реестр иноагентов.