Пятница, 28 июня, 2024

Звезда «Улиц разбитых фонарей» обратился к Макаревичу*

Автор: powder

Опубликовано

Заслуженный артист России Сергей Селин обратился в беседе с АиФ к лидеру «Машины времени» Андрею Макаревичу*, который покинул страну после начала СВО.

Актер призвал музыканта перестать «изливать яд на Россию и ее граждан».

«Каждый имеет право на свою позицию, на свое мнение, но, Андрей*, оставь свое мнение при себе. Хватит изливать яд на страну, на всех нас, называть нас «м…», — заявил Селин.

По его словам, у россиян есть полное право оскорблять певца в ответ.

Также артист спросил у музыканта, почему он вычеркнул Россию из своей жизни. Он добавил, что Макаревичу* нет оправдания.

Сергей Селин более всего известен по роли Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей».

*Внесен в реестр иноагентов.

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