«Зубы стиснули и пошли» Саша Стоун умалчивает о своих травмах, чтобы выиграть в шоу «Игры без границ»

В это воскресенье 13 октября в 21:30 выйдет выпуск самого масштабного спортивного шоу страны «Игры без границ». В проекте принимают участие атлеты из девяти стран мира, которые борются за кубок победителя и денежные приз в размере десяти миллионов рублей. В этом выпуске за победу будут сражаться представители Китая, Узбекистана и России. А поддержат участников ведущая шоу «Игры без границ»Ляйсан Утяшева вместе с комментаторами происходящего журналиста «МАТЧ ТВ» Романа Нагучева и комика Тамби Масаева.

Первое испытание, которое предстоит пройти участникам — «Стена Атланта». В этом раунде спортсменам нужно будет проявить не только свою силу, но и скорость. Никита Самойлов, участник российской команды, покажет свою богатырскую силу в маневре с весами. А Саша Стоун и вовсе проявит креатив и покажет нестандартное выполнение задания!

Вторым испытанием для участников будут «Гладиаторские бои». Здесь атмосфера шоу начнет накалятся: впереди выход в финал и спортсмены продолжают идти к нему еще упорнее. Например, Саша Стоун несмотря на травмы продолжает бороться за победу в проекте

“Дальше будем настраиваться, если проходим в следующий этап. Надеюсь, травмы сейчас залатаем. Я пальцы не чувствую и у меня стреляет локоть. Думаю, связки”, — поделился спортсмен.

А на вопрос Ляйсан Утяшевой: “Что говорят врачи”, ответил: “Я никому не говорю. Мы профессиональные спортсмены отличаемся от обычных людей тем, что какие бы у нас не были травмы, мы все равно идем вперед, терпим, зубы стиснули и пошли”.

Третье испытание — «Решетка ярости», в котором китайские спортсмены поборются с узбекистанской сборной, а также две российские команды будут сражаться друг с другом с помощью своих спортивных хитростей и быстрой реакции.

И дополнительным испытанием для участников занявших 2 и 3 место будет «Путь к Олимпу» на силу и скорость!

С какой командой попрощается шоу «Игры без границ» смотрите в это воскресенье, 13 октября, в 21:30 на ТНТ!