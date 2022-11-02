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Татьяна Проводина

Зубры из Рязанской области отправятся в Мордовию

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Скриншот с сайта Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям

Десять зубров из Окского государственного природного биосферного заповедника перевезут в Республику Мордовия. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Специалисты ведомства согласовали маршрут перевозки животных в ФГБУ «Объединённая дирекция Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича и национального парка «Смольный».

Эксперты учли статус регионов страны по заразным болезням животных и птицы, соблюдение ветеринарно-санитарных правил при перемещении и благополучие места содержания, в том числе по особо опасным болезням, а также условия перемещения.

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