Зубры из Рязанской области отправятся в Мордовию

Десять зубров из Окского государственного природного биосферного заповедника перевезут в Республику Мордовия. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Специалисты ведомства согласовали маршрут перевозки животных в ФГБУ «Объединённая дирекция Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича и национального парка «Смольный».

Эксперты учли статус регионов страны по заразным болезням животных и птицы, соблюдение ветеринарно-санитарных правил при перемещении и благополучие места содержания, в том числе по особо опасным болезням, а также условия перемещения.

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