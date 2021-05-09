Зоозащитники: Это явно сделал человек, не боящийся собак и знающий нашу территорию

Зоозащитники прокомментировали ситуацию, случившуюся в ночь на 9 мая в приюте для бездомных собак на территории бывшего завода Центролит в Рязани. Напомним, в три часа ночи неизвестные сломали камеру наблюдения, а затем выпустили из вольеров на улицу собак.
По словам зоозащитников, были открыты не только вольеры, но и ворота, ведущие с территории. В результате собаки оказались на Южной окружной дороге.
Во время инцидента погибли две собаки – одну сбила машина, другую загрызли в толпе животных.
В полицию написано заявление о случившемся. По словам зоозащитников, люди не пострадали чудом.