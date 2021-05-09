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Воскресенье, 9 мая, 2021
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Зоозащитники: Это явно сделал человек, не боящийся собак и знающий нашу территорию

7info
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Зоозащитники прокомментировали ситуацию, случившуюся в ночь на 9 мая в приюте для бездомных собак на территории бывшего завода Центролит в Рязани. Напомним, в три часа ночи неизвестные сломали камеру наблюдения, а затем выпустили из вольеров на улицу собак.

По словам зоозащитников, были открыты не только вольеры, но и ворота, ведущие с территории. В результате собаки оказались на Южной окружной дороге.

Во время инцидента погибли две собаки – одну сбила машина, другую загрызли в толпе животных. 

– Кто это сделал, знайте, вы преступники! Вы проникли на частную территорию,  сломали имущество, подвергли опасности жизни стольких животных, создали аварийную ситуацию на дороге! Это явно сделал человек, не боящийся собак и знающий нашу территорию! – написали зоозащитники. – Чего хотели добиться эти люди, непонятно.

В полицию написано заявление о случившемся. По словам зоозащитников, люди не пострадали чудом.

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