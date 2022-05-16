«Золотые» или красивые номера теперь можно получить бесплатно

Tele2 предлагает клиентам «золотые» телефонные номера в подарок. Для этого достаточно выбрать при подключении популярный тариф «Мой онлайн+» и внести абонентскую плату за три месяца.

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Акция проходит в фирменной рознице Tele2 и на сайте оператора. При оформлении онлайн-заказа клиенту необходимо ввести промокод и выбрать в качестве способа получения SIM самовывоз из ближайшего магазина Tele2.

Номер относится к категории красивых, если в нем одна цифра встречается не менее трех раз подряд, или если повторяются пары цифр, есть запоминающиеся сочетания. Обычная цена такого телефонного номера – 3000 рублей, однако сейчас клиенты смогут получить его бесплатно.

Денис Голещихин, директор Tele2 Retail: