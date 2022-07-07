Знакомая семьи раскрыла детали изнасилования и убийства мальчика в Мончегорске

Журналисты пообщались со знакомой семьи погибшего 8-летнего мальчика в Мончегорске, пишет КП.

Трагедия произошла 1 июля за закрытыми дверьми в одной из квартир. По предварительной версии, неизвестный мужчина изнасиловал и убил ребенка. Его тело нашла в ванне его мать, когда вернулась домой с работы. Следователи возбудили уголовное дело, однако убийцу пока не задержали.

Выяснилось, что недавно женщина похоронила мужа, а теперь ей придется проститься и с сыном.

«Каких-то оснований мстить этой семье и тому подобное я не вижу. Женщина работает в социальном учреждении, живет она честно, ни с кем не конфликтует», – отметила знакомая.

Собеседница предположила, что педофил выбрал случайную жертву и ждал, когда ребенок останется дома один. Сейчас у всех мужчин из окружения мамы погибшего снимают отпечатки пальцев. По ее словам, мама мальчика не в силах вернуться в пустую квартиру, где нет ребенка, не может заставить себя что-либо делать после увиденного.