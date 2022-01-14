Зимний рыбатлон пройдет в Рязани 29 января на Рюминском пруду

В субботу 29 января с 12:00 в Рязани на Рюминском пруду пройдет ежегодный командный чемпионат по зимнему рыбатлону-2022. На этом месте за последние пять лет зимние рыбатлонные соревнования проводились лишь дважды, поэтому и решено было в 2022 году вновь пригласить сюда команды, состоящие из рыбака и лыжника. Регистрация команд на чемпионат проходит на главной странице сайта http://www.rybatlon.ru.
К участию в эксклюзивных соревнованиях приглашаются все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-лыжных способностей. По правилам, рыбаку за полтора часа необходимо поймать две любые рыбы, а лыжнику – пробежать два круга по полтора километра, между ними несколько раз передается эстафета. Стартуют рыбаки, финишируют лыжники. Лыжный круг пройдет по самому Рюминскому пруду.
Призов, как всегда на рыбатлоне, организаторы и партнеры готовят очень много – от рыболовных и туристических аксессуаров до электрических инструментов, эхолота, больших пицц и туристических сертификатов. Для девушек предусмотрено отдельное награждение с яркими цветочными композициями и призами.
Все вопросы касательно любой темы рыбатлона обсуждаются в группе «В контакте» https://vk.com/rybatlon. Узнать все подробности и зарегистрироваться на соревнования можно также по телефону Горячей Линии рыбатлона 8-910-563-1-533.
Расписание чемпионата по зимнему рыбатлону-2022:
12:00 – регистрация участников, выдача стартовых номеров
13:00 – старт
14:30 – завершение ловли, штрафной круг
15:00 – награждение
15:15 – завершение
Генеральный партнёр – магазин «ОХОТАКТИВ» в «Барсе» на Московском
Главный партнер – питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА».
Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ».
Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».
Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «ФОРМАТ».
Официальные партнёры – пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», компания «ПРАКТИК», магазин «ГАЛАМАРТ», компания «ПРАКТИК АКТИВ», компания «AZOR FISHING», компания «ЕРМАК», магазин «ЦАРСКАЯ РЫБАЛКА», фирма «OSFISHING 62».
Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, газета «PRO-ГОРОД РЯЗАНЬ», интернет-портал «РЫБКОМ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», журнал «ТЕЛЕСЕМЬ», проект «РЫБАLOVE».
Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт- норма жизни».