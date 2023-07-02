Жуткую поляну с игрушками обнаружили в лесу во время поисков 5-летней девочки

В Оренбургской области продолжаются поиски пропавшей 5-летней жительницы города Сорочинска, сообщает НТВ.

Волонтёры, наткнулись в лесу на странное место, которое журналисты НТВ назвали «жуткой поляной с игрушками». Видео опубликовано в соцсети. На записи видно детские игрушки, кусок поролона, рыболовные сети.

По информации местных жителей, недавно на поляне отдыхала семья с детьми.

5-летняя Василиса пропала 30 июня. Девочка находилась под присмотром бабушки. Женщина зашла в дом с другим ребёнком, когда вернулась, внучка пропала.

Девочку ищут 300 человек, водолазы, кинологи. Волонтёры прибыли из Оренбурга. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.