Пятница, 28 октября, 2022
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Журналист «России сегодня» Светлана Бабаева погибла от шальной пули в Крыму

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Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы «Россия сегодня» Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ЧП случились 28 октября на учебно-тренировочном полигоне в Крыму, где журналистка занималась военно-спортивной стрельбой

Гендиректор «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв сказал о шальной пуле. По его словам, Светлана «рвалась „за ленточку“, желая поддержать наших героев».

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