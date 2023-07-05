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Жулин рассказал о роковом уколе, изменившем жизнь Романа Костомарова

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Александр Жулин в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1» рассказал, как болезнь фигуриста Роман Костомаров могла развиться до критического состояния.

По словам Жулина, 1 января Костомаров потянул плечо, чтобы продолжить выступление на льду, спортсмену сделали укол. Противовоспалительное средство снижало температуру, человек не чувствовал боли.

— Думаю, он заболел пневмонией, — рассказал Жулин журналисту Борису Корчевникову. — Но серьёзных симптомов, кроме кашля, не было. Видимо, Роман перенёс пневмонию на ногах.

10 января Костомаров отметил окончание ёлок, в которых участвовал. Компания сидела в бане, что могло дать толчок болезни.

По словам Жулина, медики оценивали шанс на выживание Костомарова в 2%.

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