Понедельник, 2 сентября, 2024

ЖК ITower: купите квартиру рядом с новой достопримечательностью Рязани!

Автор: Kate

Опубликовано

В минувшие выходные на Бульваре Победы был открыт памятник князю Олегу Рязанскому. Новый монумент появился в уютном сквере напротив ЖК ITower, который строит компания «Зелёный сад». В торжественной церемонии открытия приняли участие в том числе будущие жильцы этого дома бизнес-класса.

ЖК ITower: купите квартиру рядом с новой достопримечательностью Рязани!
ЖК ITower: купите квартиру рядом с новой достопримечательностью Рязани!
ЖК ITower: купите квартиру рядом с новой достопримечательностью Рязани!
ЖК ITower: купите квартиру рядом с новой достопримечательностью Рязани!

Уже этой осенью те, кто приобрёл квартиры в ЖК ITower, получат заветные ключи. Поэтому многие посчитали открытие памятника князю Олегу Рязанскому своим личным праздником, приуроченным к скорому заселению в новый дом.

Рязанский губернаторский симфонический оркестр и тульские военно-исторические клубы создали всем гостям праздника отличное настроение.

Тем временем квартир в новом доме с шикарной дворовой территорией и детской площадкой с белоснежным песком остаётся всё меньше! Только сейчас вы можете купить жильё в ЖК ITower на особых условиях с пониженной ставкой по ипотеке. Все подробности по ссылке и по телефону (4912) 77-77-77.

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