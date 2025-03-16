«Живыми не вернемся»: брат погибшего под Курском уральца рассказал про его последний звонок

Брат погибшего в Курской области 20-летнего Ильи Максарова рассказал E1.RU про их последний разговор незадолго до гибели военного.

Тело бойца с позывным Малыш смогли привезти в Березовский Свердловской области и похоронить только через полгода после смерти.



Он ушел на СВО из колонии добровольцем в мае 2024 года. В августе его отряд одним из первых вступил в бой с группировкой ВСУ после вторжения в Курскую область.

Как отметил его брат, накануне трагедии боец рассказал, что скоро отправится выполнять спецзадачу под Курск.

«14-го (августа. — Прим. Ред.) он позвонил еще раз. Сказал, живой, но раненый уже. Говорит: «Отходить нельзя, пойдем вперед. Уже не боюсь, но живыми точно мы не вернемся, нам не выйти», — заявил собеседник издания. Реклама

Максаров погиб в середине августа под минометным обстрелом, пытаясь вынести раненого товарища.

В 2019 году его осудили на восемь лет за жестокое избиение инвалида Димы Рудакова, Илья был один из нападавших, тогда ему было 14 лет.