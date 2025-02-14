«Живой Нострадамус» предсказал в 2025 году новую опасность: её спровоцируют дипфейки политиков и артистов

Бразильский провидец Атос Саломе, в своё время предсказавший пандемию COVID-19, кончину Елизаветы II и масштабный сбой в Microsoft, предупредил о новой угрозе. 2025 год, по словам Саломе, станет решающим для судьбы человечества, годом небывалых инноваций, но и беспрецедентных проблем, требующих повышенной осмотрительности.

По словам Атоса Саломе, которого часто за его дар провидения называют «живым Нострадамусом», прогресс в искусственном интеллекте, квантовых вычислениях и медицине может привести мир как к радикальному прогрессу, так и к неминуемой катастрофе. И не исключено, что важные события в этом направлении произойдут в текущем году.

В интервью Daily Mail он отметил: в 2025-м «человечество вступит в важный поворотный момент благодаря новым техническим достижениям». Классические компьютеры, согласно предсказанию Саломе, станут ненужными для выполнения определенных операций. Имеющиеся на сегодняшний день протоколы шифрования сталкиваются с неминуемой опасностью, которая может привести к нестабильности цифровой безопасности. Саломе предсказывает, что медиаконтент, генерируемый искусственным интеллектом, покорит индустрию развлечений и станет доминировать в ферах развлечений и СМИ. Провидец также выразил обеспокоенность по поводу создания фильмов с помощью нейросети. По его мнению, исчезновение человеческого творчества – прямое следствие этой технологии, обесценивающее традиционные методы развлечения.

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Атос Саломе также утверждает, что использование дипфейков в политических целях может спровоцировать новые витки противостояний и приведет к тотальной дезинформации.