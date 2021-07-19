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Понедельник, 19 июля, 2021
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Жителям ЦФО пообещали похолодание

7info
Жителям ЦФО пообещали похолодание
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К четвергу в Центральном федеральном уровне температура опустится ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что уже в понедельник в регионах ЦФО столбики термометров не поднимутся выше 30 градусов, появится облачность. В некоторых регионах пройдут дожди.

Во вторник ожидается 26-27 градусов, но это всё равно выше климатической нормы на 4 градуса.

К среде температурный фонд придёт в норму — 23-25 градусов, а с четверга похолодает до 17-20 градусов. Это ниже климатической нормы для конца июля.

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