Жителя Ряжска приговорили к исправительным работам за жесткое обращение с сыном

В Ряжске суд признал местного жителя виновным в жестком обращении с сыном. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Мужчину обвиняли по ст. 156 УК РФ (невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

16 апреля 2021 года мужчина на почве возникших неприязненных отношений к своему сыну, 2013 года рождения, применил к мальчику недопустимые меры воспитания. Суд признал методы отца жестокими.

14 сентября мужчину признали виновным в совершении преступления. В качестве наказания ему назначили год исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка.