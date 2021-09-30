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Четверг, 30 сентября, 2021
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Жителя Ряжска приговорили к исправительным работам за жесткое обращение с сыном

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Жителя Ряжска приговорили к исправительным работам за жесткое обращение с сыном
Изображение Annabel_P с сайта Pixabay

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В Ряжске суд признал местного жителя виновным в жестком обращении с сыном. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Мужчину обвиняли по ст. 156 УК РФ (невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

16 апреля 2021 года мужчина на почве возникших неприязненных отношений к своему сыну, 2013 года рождения, применил к мальчику недопустимые меры воспитания. Суд признал методы отца жестокими.

14 сентября мужчину признали виновным в совершении преступления. В качестве наказания ему назначили год исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка.

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