Жителя Ряжска будут судить за кражу полтонны зерна, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

В августе полицейским поступило сообщение о пропаже зерна из сельскохозяйственного кооператива. Правоохранителям удалось установить, что в один из дней к складу приехал мужчина с мешками и шваброй. Он незаметно проник внутрь и набрал несколько мешков ячменя. Зерно он спрятал в кусты. Похищенное он погрузил в автомобиль и увёз. Общая масса похищенного почти достигла полтонны.

Злоумышленника удалось разыскать. В отношении него возбудили уголовное дело.

Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.