Жителя Касимова объявили в розыск следователи. Информация об этом появилась на сайте следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Не имеющий постоянного места жительства Поляков А. В. бесследно пропал в декабре 2019 года. В последний раз его видели на остановке общественного транспорта «Касимовский ММЦ» (улица Загородная, д.13).

Приметы: на вид 35 лет, рост 160 см, худощавое телосложение, короткие тёмно-русые волосы, голубые глаза.

Особая примета: на груди татуировка в виде иконы Божьей Матери.

Может находиться в коричневой куртке, чёрных брюках, чёрных ботинках.

Лицам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении Полякова А.В., просьба обращаться по телефонам: 8 (49131) 2-24-64 (Касимовский МСО СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).