В Касимове следователи завершили расследование уголовного дела в отношении безработного местного жителя, 1990 года рождения, ранее неоднократно судимого. Мужчину обвиняют в причинении смертельных травм знакомому (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба СУ СК РФ Рязанской области.

Преступление касимовец совершил 16 июля 2021 года. Он разозлился на товарища за то, что тот шёл слишком медленно, и избил человека. От полученных травм в тот же день пострадавший умер в больнице.

Пресс-служба СК отмечает, что обвиняемый во время нападения был пьян. Это является отягчающим обстоятельством.

Уголовное дело передано в суд.