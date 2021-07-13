Жительница Северодвинска клеймит позором городскую администрацию

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В Северодвинске горожанка резко раскритиковала решение администрации экстренно переселить жильцов из аварийных деревянных домов, пишет «Беломорканал».

Женщина отметила, что ее отцу с ограниченными возможностями, который проживает на улице Торцева, предоставили квартиру в более плохом состоянии.

«На секундочку, пол в ванной комнате проваливается и практически отсутствует, в целом квартира в ужасающем состоянии, эта деревяшка вот-вот сгниет, хуже, чем аварийный дом», – утверждает автор комментария.

По ее словам, ее родственнику, имеющему несовершеннолетнего ребенка, будет трудно передвигаться и жить «в этом сарае».

Жительница Северодвинска заключила, что собирается обращаться в соответствующие инстанции.