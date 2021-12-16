Жительницу Захаровского района осудят за убийство пьяного сожителя при самообороне

В Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Захаровского района, которая обвиняется в убийстве своего 42-летнего сожителя, совершенном при превышении пределов необходимой обороны, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 24 сентября пара распивала спиртные напитки. Во время застолья у них случился конфликт. Мужчина начал угрожал приятельнице, вёл себя агрессивно, замахивался рукой.

Обвиняемая, опасаясь за своё здоровьё, ударила сожителя ножом в грудь, тот скончался на месте.

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Сейчас уголовное дело направлено в суд.