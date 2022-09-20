Жительница Воронежской области ограбила рязанскую пенсионерку под видом снятия порчи

Рязанские полицейские с коллегами из Воронежской области нашли и задержали воровку, которая под видом снятия порчи похитила у 60-летней жительницы Рязани драгоценности и 190 тысяч рублей.

Подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичную кражу. Кражу золота и сбережений из квартиры рязанки раскрыли сотрудники ОМВД по Октябрьскому району города. Подробностями поделились в Управлении МВД по Рязанской области.

Жительница Рязани заявила в полицию о пропаже 190 тысяч рублей и золотых украшений на сумму около 60 тысяч рублей. Оперативникам она рассказала, что встретила незнакомку на улице. Та заговорила доверчивую пенсионерку и убедила её в необходимости снятия порчи.

Заявительница привела незнакомую женщину в свою квартиру. Там злоумышленница попросила принести простынь, все сбережения и золото, так как именно в них «теплится огонёк зла». Драгоценности гостья завернула в простыню и передала свёрток хозяйке, велев положить его под подушку и спать на ней 14 ночей. Тогда якобы всё пройдёт. Незнакомка ушла, а рязанка выполнила все её рекомендации. Когда же развернула простыню, там оказалась нарезанная газета.

Полицейские объяснили, что это популярный способ хищения: злоумышленница забрала ценности во время манипуляций с простынёй.

Опросив местных жителей, сотрудники полиции нашли машину, на которой уехала воровка. Удалось установить хозяина авто. Оказалось, что его арендовали для поездки по Рязани. Сыщики выяснили, что к краже причастна 43-летняя жительница Воронежской области.

Сотрудники полиции Рязани и Воронежской области разыскали и нашли подозреваемую. Предварительно установлено, что злоумышленница специально приехала в Рязань на криминальные гастроли. На улице она рассказала прохожей заученный монолог и проникла к ней в квартиру. Отвлекая внимание хозяйки манипуляциями с простынёй, она подменила в свёртке деньги и украшения на листы бумаги и скрылась.

Несмотря на то что прошло две недели с момента преступления, рязанским оперативникам удалось выйти на след злоумышленницы.

Санкция уголовной статьи о краже предусматривает до 5 лет лишения свободы.