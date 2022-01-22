Жительница Тольятти держала в квартире более 120 собак

В городе Тольятти Самарской области волонтёры обнаружили в квартире заводчицы более 120 собак, сообщается в группе «Животные Тольятти» Вконтакте.
По словам волонёров, в помещении находятся как взрослые собаки, так и щенки. Все они голодные, истощенные, некоторые вовсе одичали. Кроме того, на балконе обнаружили «трупы с выеденными животами».
Уточняется, что раньше женщина держала дома только 8 особей: болонку, длинношерстную таксу и пуделя.
Сейчас волонтёры смогли забрать в приют 17 собак, однако собственными силами им не справиться, поэтому они просят помощи у неравнодушных граждан.