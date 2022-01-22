Жительница Тольятти держала в квартире более 120 собак

В городе Тольятти Самарской области волонтёры обнаружили в квартире заводчицы более 120 собак, сообщается в группе «Животные Тольятти» Вконтакте.

«Сегодня волонтёры нашего города пришли в тихий ужас от увиденного. Мы с таким количеством собак столкнулись впервые. Разведенка наплодила около 120 или даже больше собак. Их просто не сосчитать», — говорится в посте.

По словам волонёров, в помещении находятся как взрослые собаки, так и щенки. Все они голодные, истощенные, некоторые вовсе одичали. Кроме того, на балконе обнаружили «трупы с выеденными животами».

«Питаются своими экскрементами. Если собака родила и эта «хозяйка» вовремя не спрятала, то ели и щенков», — пишут авторы.

Уточняется, что раньше женщина держала дома только 8 особей: болонку, длинношерстную таксу и пуделя.

Реклама

Сейчас волонтёры смогли забрать в приют 17 собак, однако собственными силами им не справиться, поэтому они просят помощи у неравнодушных граждан.