Жительница Ряжска в пьяной ссоре нанесла смертельное ножевое ранение сожителю

Жительницу Ряжска будут судить за причинение смертельного ранения сожителю. Причиной агрессии на фоне алкогольного опьянения стала ревность. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Скопинский МСО СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела против жительницы Ряжска 1978 года рождения. Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как установили следователи, 11 ноября 2022 года во время распития спиртного сожители поссорились на почве ревности. Мужчина несколько раз ударил сожительницу, та в ответ нанесла ему удар ножом в ногу, повредив бедренную артерию. Потерпевший в тот же день скончался от ранения в медучреждении.

Следствие собрало достаточно доказательств и направило уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.

В следственном управлении обратили внимание граждан на пагубные последствия злоупотребления спиртным и отметили, что для решения проблемы алкоголизма необходима профилактика, прежде всего индивидуальная.