Жительница Рязанского района оформила на родственника кредиты на миллион рублей

Жительница Рязанского района незаконно оформила на родственника кредиты общей суммой около миллиона рублей. Деньги женщине были нужны для игры в онлайн-казино.

В полицию обратился 37-летний житель поселка Мурмино, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. Он сообщил, что банк требует от него внести платежи по кредитам, которые тот не оформлял.

В банке оперативникам сказали, что на мужчину действительно оформлено несколько кредитов общей суммой около миллиона рублей. Тогда полицейские стали выяснять, кто имеет доступ к телефону пострадавшего.

Выяснилось, что тайно оформить кредиты могла 45-летняя дальняя родственница мужчины, которая иногда приезжала к нему в гости. Как оказалось, женщина пристрастилась к азартным онлайн-играм, и, наведывая родственников, за разговорами брала телефон мужчины, оформляла на него кредиты, переводила деньги себе и удаляла все сообщения о транзакциях.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), по которой грозит до 5 лет лишения свободы