Суббота, 6 июля, 2024

Жительница Рязани пострадала во время циклона «Орхан»

Автор: 7info

Опубликовано

Циклон «Орхан», как и прогнозировалось, принес в Рязань обильные осадки. За пару часов их выпало более четверти от месячной нормы. Ливни сопровождались грозами и сильными порывами ветра.

От урагана пострадала одна жительница города, ее оперативно доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь, к настоящему моменту она выписана. Поступило более 40 сообщений о падении деревьев и больших веток. Продолжается работа по их распиловке и вывозу. Есть случаи повреждения автомобилей, остановки общественного транспорта, разрушения кровель. Наиболее значительные последствия непогоды в Советском районе Рязани.

Все городские службы работают в усиленном режиме.

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