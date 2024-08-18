Жительница Подмосковья незаконно получала пособия в Михайловском районе

Сотрудники МО МВД России «Михайловский» выявили случай мошенничества при получении социальных выплат за проживание в зоне радиоактивного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Установлено, что 46-летняя женщина зарегистрировалась в одном из поселков Михайловского района, включенного в зону радиоактивного загрязнения, и на этом основании получила право на ежемесячные социальные выплаты. Однако проверка показала, что фактически она проживает в Московской области.

За пять лет женщина незаконно получила 63 346 рублей из Пенсионного фонда России.

Против нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат), предусматривающее наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей, ограничения свободы до 2 лет, принудительных работ на срок до 2 лет или ареста на срок до 4 месяцев.