Жительница Касимова украла 200 тысяч рублей у 76-летней пенсионерки

46-летняя жительница Касимова подозревается в краже 201 тысячи рублей у 76-летней пенсионерки в Шацком районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным полиции, злоумышленница специально арендовала автомобиль и приехала в Шацкий район, чтобы проникнуть в чьё-нибудь жилище.

Пройдя несколько домов, женщина забралась к пенсионерке через заднюю дверь, которая оказалась не заперта. Она нашла «тайник» и забрала конверт со сбережениями.

Очевидцы запомнили автомобиль, на котором приехала подозреваемая, и её удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.