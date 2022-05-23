Жительница Касимова получила положенное жильё только по решению суда

Административное воздействие судебных приставов Касимовского районного отделения побудило муниципалитет предоставить благоустроенное жилье взамен ветхого. Подробности сообщила пресс-служба УФССП по Рязанской области.

В Касимовском районном отделении судебных приставов находилось судебное решение, согласно которому администрация обязана была предоставить гражданам равнозначное благоустроенное жилое помещение. Жилье из специализированного жилищного фонда должно быть расположено на территории района и соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Сотрудники органа принудительного исполнения предоставили должнику срок для добровольного исполнения, предупредили главу муниципалитета об уголовной и административной ответственности, а также о взыскании исполнительского сбора.

Должник принял соответствующие меры и предоставил жительнице Касимова жилое помещение площадью в 25,2 кв.м. В настоящее время за должником зарегистрировано право собственности на данное жилое помещение.