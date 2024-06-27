Жительница Касимова отметила 100-летний юбилей

Жительнице Касимова Антонине Михайловне Белавиной исполнилось 100 лет. С юбилеем ее поздравил глава администрации Касимова Иван Бахилов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Антонина Михайловна всю свою жизнь прожила в Касимове. В годы Великой Отечественной войны работала в Касимовском узле связи телеграфистом. После войны продолжила работу здесь. В общей сложности этому делу она отдала 47 лет.

Иван Бахилов отметил, что Антонина Михайловна по-прежнему остается очень общительным и позитивным человеком.

«100 лет -цифра, обозначающая мудрость, опыт и стойкость духа! Желаю здоровья и побольше лет счастливой жизни. Пусть родные берегут и окружают теплотой», — пишет глава.