Жительница Чучковского района получила срок за покушение на убийство сожителя

Суд признал жительницу Чучковского района, 1986 года рождения, ранее судимую за кражу, виновной в покушение на убийство сожителя (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

18 апреля 2022 года во время пьянки между сожителями случился бытовой конфликт. Женщина несколько раз замахивалась на мужчину ножом, угрожая убить его, но ей мешал находившийся в гостях знакомый. В какой-то момент гость не успел остановить хозяйку, она нанесла сожителю четыре удара ножом в грудь.

После этого гость отнял нож и вызвал скорую помощь. Пострадавшего удалось спасти.

— Приговором суда виновной назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Вступил ли приговор в силу, не уточняется.