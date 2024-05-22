Жителю Скопинского района, спасшему тонувшего рыбака, вручили медаль МЧС

Жителю села Новые Кельцы Анатолию Степнину вручили ведомственную медаль МЧС «За спасение погибающих на водах». Об этом сообщила администрация Скопинского района Рязанской области.

Героический поступок Анатолий Сергеевич совершил в ноябре 2023 года, когда спас рыбака, провалившегося под лед.

Находясь неподалеку от пруда с. Новые Кельцы, он услышал крики о помощи тонущего человека. Рискуя собственной жизнью, незамедлительно кинулся на помощь. Ползком добрался к терпящему бедствие и подал ему палку, одновременно позвонив в службу 112.

Около часа Анатолий Степнин удерживал пострадавшего, не давая тому уйти под воду, пока к месту происшествия не прибыли спасатели и скорая помощь. Рыболов с переохлаждением был доставлен в реанимацию.