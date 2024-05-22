Среда, 22 мая, 2024

Жителю Скопинского района, спасшему тонувшего рыбака, вручили медаль МЧС

Автор: 7info

Опубликовано

Жителю села Новые Кельцы Анатолию Степнину вручили ведомственную медаль МЧС «За спасение погибающих на водах». Об этом сообщила администрация Скопинского района Рязанской области.

Героический поступок Анатолий Сергеевич совершил в ноябре 2023 года, когда спас рыбака, провалившегося под лед.

Находясь неподалеку от пруда с. Новые Кельцы, он услышал крики о помощи тонущего человека. Рискуя собственной жизнью, незамедлительно кинулся на помощь. Ползком добрался к терпящему бедствие и подал ему палку, одновременно позвонив в службу 112.

Около часа Анатолий Степнин удерживал пострадавшего, не давая тому уйти под воду, пока к месту происшествия не прибыли спасатели и скорая помощь. Рыболов с переохлаждением был доставлен в реанимацию.

— Благодаря неравнодушию и смелости Анатолия Сергеевича удалось избежать трагедии. Замечательно и отрадно, что в Скопинском районе есть такие люди, которые совершают подвиги не ради наград, а в силу своей человечности и гражданского долга, — отметила первый заместитель главы администрации района Надежда Васильева.

Жителю Скопинского района, спасшему тонувшего рыбака, вручили медаль МЧС

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