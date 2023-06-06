Жителю Касимовского района Рязанской области грозит до 2 лет заключения за незаконную рубку елей

Касимовские полицейские задержали подозреваемого в краже 22 деревьев из лесного массива возле села Лом. Подробности приводит УМВД по Рязанской области.

Работники Токаревского лесничества рассказали правоохранителям, что нашли в лесу возле села делянку со следами рубки 22 сухостойных елей. Разрешения на заготовку древесины на этом участке никто не оформлял.

Оперативники угрозыска осмотрели место преступления и обошли дома в ближайшем селе Лом. Вокруг одного из домовладений полицейские обнаружили забор со свежеспиленными столбами из еловых брёвен. Хозяин дома утверждал, что заготовил брёвна законно, но не смог предоставить разрешительных документов и путался, указывая место заготовки древесины.

41-летнего мужчину изобличили в противоправном деянии. По статье о краже злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.