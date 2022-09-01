Жителям Рязанской области предлагают выбрать «Народного участкового-2022»

В Рязанской области стартует всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый-2022».

Проголосовать за лучшего участкового УМВД России по Рязанской области можно будет на официальном сайте – 62.мвд.рф.

Победитель регионального этапа представит Рязанскую область на Всероссийском этапе конкурса, – сообщает областное Управление МВД.

Ознакомиться с профессиональными достижениями и личными качествами конкурсантов, а также узнать о них по отзывам сослуживцев и простых граждан смогут все желающие: анкеты участников разместят на сайте УМВД России по Рязанской области.

Первый тур состоится с 11 по 20 сентября. Лучшие сотрудники полиции примут участие во втором этапе — с 7 по 16 октября.

Лучший участковый Рязанской области, набравший наибольшее число голосов, представит регион на всероссийском этапе конкурса и поборется за звание «Народный участковый» России.