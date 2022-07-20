Татьяна Проводина

Жителя Спасского района будут судить за убийство

Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Жителя Спасского района будут судить за убийство.

Подозреваемый по уголовному делу об убийстве ранее судимый житель Спасского района 1991 года рождения задержан и заключён под стражу, – сообщает СУ СКР по Рязанской области.

Следователи установили картину произошедшего. 13 апреля 2022 года в деревне Аргамаково двое мужчин распивали алкоголь и между ними произошёл конфликт. Обвиняемый 7 раз ударил ножом потерпевшего в шею и грудь, а затем скрылся с места преступления. Потерпевший скончался.

Личность и местонахождение подозреваемого были установлены в кратчайшие сроки.

В Следственном управлении напомнили, что совершение преступления в нетрезвом состоянии суд может признать отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7