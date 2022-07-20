Жителя Спасского района будут судить за убийство.

Подозреваемый по уголовному делу об убийстве ранее судимый житель Спасского района 1991 года рождения задержан и заключён под стражу, – сообщает СУ СКР по Рязанской области.

Следователи установили картину произошедшего. 13 апреля 2022 года в деревне Аргамаково двое мужчин распивали алкоголь и между ними произошёл конфликт. Обвиняемый 7 раз ударил ножом потерпевшего в шею и грудь, а затем скрылся с места преступления. Потерпевший скончался.

Личность и местонахождение подозреваемого были установлены в кратчайшие сроки.

В Следственном управлении напомнили, что совершение преступления в нетрезвом состоянии суд может признать отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.