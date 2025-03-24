Жителя Скопинского района обвиняют в убийстве двух человек из ружья

Жителя Скопинского района обвиняют в убийстве двух лиц. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование по уголовному делу в отношении жителя Скопинского района, обвиняемого в совершении убийства двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Генеральным директором рязанского предприятия являлся сын обвиняемого, который в 2023 году был уволен, как и он сам. В ходе проведенных аудиторских проверок выявлены многочисленные нарушения со стороны бывшего руководства. В связи с этим новое руководство предприятия обратилось в суд и правоохранительные органы, что способствовало развитию неприязненных отношений между ними.

Реклама

В июне 2024 года 67-летний мужчина, испытывающий личную неприязнь и желание мести из-за служебной деятельности генерального директора и бухгалтера коммерческой организации, приехал в офис компании, где из охотничьего ружья произвел выстрелы в сотрудников. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия, мужчина — в медицинском учреждении.

За совершение указанного преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.