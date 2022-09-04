Жителя Рязанской области осудили на 7 месяцев колонии-поселения за долг по алиментам

Жителя Александро-Невского района направили в колонию-поселение за неуплату алиментов свыше 650 тысяч рублей.

Ряжский районный суд при участии прокуратуры Александро-Невского района приговорил 41-летнего мужчину к 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщает прокуратура Александро-Невского района.

Нерадивый отец без уважительных причин неоднократно уклонялся от уплаты алиментов на своих несовершеннолетних детей. Как следует из материалов дела, мужчина по решению суда обязан уплачивать алименты в размере 1/3 всех видов заработка на содержание несовершеннолетних сына и дочери. Однако, будучи нетрудоустроенным, алименты он долгое время не выплачивал и был привлечён к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 70 часов.

Тем не менее подсудимый не сделал необходимых выводов для себя и продолжал уклонятся от уплаты алиментов на содержание детей. Мужчина трудоспособен и знал о вступившем в силу решении суда о выплате алиментов и об имеющейся у него задолженности более 650 тысяч рублей, но снова уклонился от исполнения данной обязанности. В феврале 2022 года его уже осудили за совершение такого преступления и назначили исправительные работы.