Жителя Петербурга заключили под стражу из-за фейков о Буче

РИА Новости. Жителя Петербурга Всеволода Королева по ходатайству следствия суд арестовал на два месяца из-за распространения фейковой информации, связанной с проведением специальной военной операции на Украине, в том числе и событиями в Буче, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Выборгский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Всеволода Королева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.д ч.2 ст.207.3 (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) УК РФ», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы.

По мнению следствия, Королев разместил в социальной сети «ВКонтакте» текстовые сообщения, содержащие в форме достоверных утверждений заведомо ложную информацию о якобы использовании Вооруженных сил РФ против мирного населения в ходе специальной военной операции на Украине, а именно в городе Буча, посёлке городского типа Бородянка, а также об обстреле Донецка.

Уточняется, что Королев был задержан и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Вину он не признал.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом по 11 сентября.

В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военных в городе Буча Киевской области, являются «очередной провокацией». Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.