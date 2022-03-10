Жителя Касимовского района будут судить за убийство сожительницы палкой

В Касимовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении безработного местного жителя, 1978 года рождения, ранее неоднократно судимого. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п.«з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

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По версии следствия, в декабре 2021 года нетрезвый касимовец из ревности избил палкой сожительницу и знакомого. Женщина скончалась, мужчина получили травмы средней степени тяжести.

Подозреваемого задержали по горячим следам, до суда его взяли под стражу. Сейчас уголовное дело передано на рассмотрение.