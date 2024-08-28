Среда, 28 августа, 2024

Жителя Касимова будут судить за оскорбление религиозных чувств верующих

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Касимовским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Подробности сообщил телегам-канал ведомства.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу, с целью оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

Следствие установило, что обвиняемый разместил на одном из маркетплейсов объявления о продаже предметов псевдорелигиозной атрибутики сатанинской направленности. В этих объявлениях использовались образы православных святых, которые были смешаны с элементами, напоминающими экстремистскую символику. Эти действия оскорбили религиозные чувства верующих, которые являются пользователями сети «Интернет».

Оперативное сопровождение расследования обеспечивали сотрудники УФСБ России по Рязанской области. Следствие собрало достаточные доказательства вины обвиняемого, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В посёлке Варские Рязанского района произошёл пожар в частном доме

В Шацком районе местную жительницу осудили за ложный донос о нападении

Август на Русской равнине: засуха, температурный стресс и природные пожары

Психолог Инесса Швацкая рассказала о распространённой ошибке в сексе

В селе Тюшево под Рязанью готовят к открытию новую школу

Житель Санкт-Петербурга скончался после секса под кокаином — Mash на Мойке

«Крик души»: жители Рязани возмущены заменой тротуарной плитки на улице Пушкина

На Касимовском шоссе в Рязани автомобиль сбил мужчину-пешехода

За две недели вертолет санавиации доставил 14 человек в Рязань из районов области

В центре Рязани женщина вышла на прогулку с псом-роботом

В Рязани устроили «распродажу АИ-95»

Женщины в Тюмени стали позже лишаться девственности