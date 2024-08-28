Жителя Касимова будут судить за оскорбление религиозных чувств верующих

Касимовским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Подробности сообщил телегам-канал ведомства.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу, с целью оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

Следствие установило, что обвиняемый разместил на одном из маркетплейсов объявления о продаже предметов псевдорелигиозной атрибутики сатанинской направленности. В этих объявлениях использовались образы православных святых, которые были смешаны с элементами, напоминающими экстремистскую символику. Эти действия оскорбили религиозные чувства верующих, которые являются пользователями сети «Интернет».

Оперативное сопровождение расследования обеспечивали сотрудники УФСБ России по Рязанской области. Следствие собрало достаточные доказательства вины обвиняемого, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.