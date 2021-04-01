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Жители Скопинского района показали депутату Госдумы, как живут в квартирах с плесенью

7info

В среду, 31 марта, в рамках региональной недели депутат Госдумы от Рязанской области, член фракции «Единой России» Елена Митина посетила село Вослебово Скопинского района. 

Через соцсети к парламентарию обратились жители дома, построенного для детей-сирот. 

Елена Митина осмотрела квартиры и пообщалась с жителями дома, в котором проживают три семьи, две из которых – многодетные. В одной из квартир в настоящее время никто не проживает.

Жители рассказали, что дом был построен для сирот в 2013 году по федеральной программе. 

–  На стенах плесень, отваливаются обои, гниют двери и полы, постоянно запотевают окна, –  рассказала и показала одна из жительниц дома Ольга. –  Мы считаем, что это все происходит из-за некачественной работы застройщика. 

В августе 2018 года Следственный комитет РФ по Рязанской области организовал по данным фактам проверку, которая длилась около месяца и показала, что дома были построены с соблюдением всех существующих требований и технологий.

–  Нам сказали, что в сложившейся ситуации мы виноваты сами –  плохо прогреваем помещения и разводим сырость, одновременно готовим еду и сушим бельё, –  отметила Ольга.

В конце прошлого года жители сами заказали и оплатили независимую экспертизу, которая показала, что их квартиры не пригодны для проживания. 

В тоже время, экспертиза, заказанная администрацией района, показала, что дому необходим капитальный ремонт, после чего в нём можно будет проживать. 

На сегодняшний день жители дома подали заявление в Скопинскую администрацию, приложив результаты независимой экспертизы. 

–  Если комиссия не признает квартиры непригодными для проживания, будем оспаривать заключение через суд. Если признают, будем требовать выделения качественного жилья взамен имеющегося, — подчеркнула Ольга. 

В свою очередь Елена Митина пообещала жителям направить депутатские запросы в соответствующие инстанции. 

–  Ситуация плачевная. В доме пахнет сыростью, везде плесень. При этом здесь вместе с родителями проживают восемь малолетних детей, –  подчеркнула парламентарий. – Буду держать ситуацию под личным контролем.

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