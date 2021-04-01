Жители Скопинского района показали депутату Госдумы, как живут в квартирах с плесенью

В среду, 31 марта, в рамках региональной недели депутат Госдумы от Рязанской области, член фракции «Единой России» Елена Митина посетила село Вослебово Скопинского района.

Через соцсети к парламентарию обратились жители дома, построенного для детей-сирот.

Елена Митина осмотрела квартиры и пообщалась с жителями дома, в котором проживают три семьи, две из которых – многодетные. В одной из квартир в настоящее время никто не проживает.

Жители рассказали, что дом был построен для сирот в 2013 году по федеральной программе.

– На стенах плесень, отваливаются обои, гниют двери и полы, постоянно запотевают окна, – рассказала и показала одна из жительниц дома Ольга. – Мы считаем, что это все происходит из-за некачественной работы застройщика.

В августе 2018 года Следственный комитет РФ по Рязанской области организовал по данным фактам проверку, которая длилась около месяца и показала, что дома были построены с соблюдением всех существующих требований и технологий.

– Нам сказали, что в сложившейся ситуации мы виноваты сами – плохо прогреваем помещения и разводим сырость, одновременно готовим еду и сушим бельё, – отметила Ольга.

В конце прошлого года жители сами заказали и оплатили независимую экспертизу, которая показала, что их квартиры не пригодны для проживания.

В тоже время, экспертиза, заказанная администрацией района, показала, что дому необходим капитальный ремонт, после чего в нём можно будет проживать.

На сегодняшний день жители дома подали заявление в Скопинскую администрацию, приложив результаты независимой экспертизы.

– Если комиссия не признает квартиры непригодными для проживания, будем оспаривать заключение через суд. Если признают, будем требовать выделения качественного жилья взамен имеющегося, — подчеркнула Ольга.

В свою очередь Елена Митина пообещала жителям направить депутатские запросы в соответствующие инстанции.