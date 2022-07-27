Татьяна Проводина

Жители Скопинского района поблагодарили Павла Малкова и Александра Бокова за установку банкомата в посёлке

Жители Скопинского района поблагодарили Павла Малкова и Александра Бокова за установку банкомата в посёлке Желтухинский.

Банкомат установили на территории в/ч п. Желтухинский по просьбе жителей Шелемишевского сельского поселения. Для населённого пункта, где проживает более 2300 человек, терминал просто необходимо. Раньше местным жителям приходилось ездить в г. Скопин.

Член инициативной группы, жительница Мало-Шелемишево Мария Засимова поблагодарила за оперативное решение вопроса врио губернатора Рязанской области Павла Малкова и главу администрации Скопинского района Александра Бокова, а также руководство рязанского отделения Сбербанка.

Мария Засимова: «Хорошо, что нас власть слышит, помогает и делает»

Жители Скопинского района поблагодарили Павла Малкова и Александра Бокова за установку банкомата в посёлке
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