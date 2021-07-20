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Вторник, 20 июля, 2021
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Жители Рязанской области рассказали, почему не могут накопить деньги

7info
Жители Рязанской области рассказали, почему не могут накопить деньги
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Служба исследований HeadHunter и финтех-компания «Деньги Вперед» провели опрос жителей Рязанской области и выяснили, что 29% не откладывают деньги и не имеют накоплений. Об этом РИА «7 новостей» сообщила пресс-служба HeadHunter.

У 62% опрошенных не получается копить, так как зарплаты не поспевают за ростом цен. У 34% участников опроса возникают проблемы из-за срочных расходов — требуются деньги на лечение, ремонт. 21% признались, что просто не умеют откладывать деньги. 8% винят инфляцию, которая съедает доход по депозиту, а 5% не видят смысла откладывать деньги. 

Среди тех 71% жителей Рязанской области, которые деньги всё-таки откладывают, 70% ради накопления нужной суммы готовы отказаться от посещения ресторанов и развлекательных мероприятий. От обновления гаджетов готовы отказаться 69%, смены гардероба — 55%. 44% опрошенных не путешествуют. Кроме того, 23% готовы постоянно работать, без отдыха и развлечений, 29% согласны обходиться без отпусков и больничных. 

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