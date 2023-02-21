Вторник, 21 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Жители Рязанской области собрали средства на УАЗ для бойцов в зоне спецоперации

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Фото с сайта правительства Рязанской области

В Касимове Центр поддержки добровольчества при поддержке муниципального штаба МЫВМЕСТЕ проводит акцию в поддержку участников СВО. Об этом сообщает министерство по делам территорий и информполитике Рязанской области.

Касимовцы организовали сбор тёплых вещей, предметов первой необходимости, продуктов питания и медикаментов для участников спецоперации.

Организаторы акции «С теплом и заботой» отмечают, что люди активно приносят посылки и помогают чем могут. Удалось собрать средства на покупку УАЗа для бойцов.

Школьники в преддверии Дня защитника Отечества подготовили поздравительные открытки. Вместе с гуманитарным грузом их также доставят в зону СВО.

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