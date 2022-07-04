Жители Рязанской области с 1 июля могут получить в МФЦ новые услуги.

В МФЦ Рязанской области можно получить электронные дубликаты военного билета, свидетельства о госрегистрации актов гражданского состояния, документов об образовании и трудовой деятельности, медицинских справок и других документов. Об этом пишет портал Рязань ВКонтакте.

Теперь граждане могут получать государственные и муниципальные услуги без предоставления документов бумаге. Также необязательно лично присутствовать в МФЦ и органах госвласти.

В минэкономразвития региона отметили, что также граждане могут получить результат предоставления услуги с портала госуслуг. Документ распечатает и заверит сотрудник МФЦ.