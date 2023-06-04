Жители Рязанской области поддержали введение платы за вход в Ряжский зоопарк

Со 2 июня 2023 года действует плата за вход на территорию Ряжского зоопарка. Жители Рязанского региона с пониманием отнеслись к такому решению и единодушно поддержали его.

Мера вынужденная: содержание животных требует затрат. Речь идёт о закупке кормов, оплате природного газа и электричества, зарплатах сотрудникам и других расходах, – говорится в группе зоопарка ВКонтакте.

Дети до 3 лет посещают зоопарк бесплатно;

с 3 до 14 лет — 100 рублей.

с 14 лет и старше — 200 рублей.

Плата взимается со 2 июня.

Рязанцы в комментариях отмечают, что зоопарк очень хороший, о животных там заботятся. Многие выражают готовность помочь, например, привезти овощи и фрукты для зверей.

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