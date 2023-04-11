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Вторник, 11 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Жители Рязанской области могут бесплатно освоить новую профессию

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Изображение от Freepik

Жители Рязанской области могут бесплатно переобучиться и освоить новую профессию. Об этом рассказала глава минтруда региона Наталья Суворова в ходе прямого эфира в официальном паблике Центра управления регионом (ЦУР).

Такая возможность есть у безработных мам дошкольников до 7 лет, мам в декрете, граждан старше 50 лет и молодых специалистов до 35 лет. Центр занятости предлагает обучение по более чем 60 разным специальностям. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Центр занятости Рязанской области предлагает ищущим работу гражданам целый комплекс услуг по подбору вакансий, составлению резюме и получению мер поддержки. Чтобы воспользоваться услугами, нужно встать на учёт в ЦЗН – через портал «Работа в России» или лично обратившись в центр по адресу Рязань, ул. Электрозаводская, 52. В районах есть территориальные отделы.

На портале «Работа в России» сейчас размещено около 13 тысяч вакансий, 60% из которых – рабочие специальности. По словам Натальи Суворовой, сейчас требуются также IT-специалисты, инженеры и веб-дизайнеры.

Стоящим на учёте в Центре занятости полагается пособие по безработице – от 1,5 до 13 тысяч рублей в зависимости от зарплаты, которую человек получал на последнем месте работы. Безработные граждане также могут оформить социальный контракт и получить выплату на поиск работы или открытие собственного дела.

Подробности можно узнать по телефонам горячей линии: +7 (4912) 72-02-70, +7 (4912) 72-02-72.

Запись эфира можно посмотреть по ссылке.

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