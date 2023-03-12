Жители Рязани возмущены бездумной опиловкой деревьев

«Вот стоят же деревья на заднем плане с естественной кроной, приятно смотреть. Красивое дерево несёт положительную энергетику людям, которая даже лечит. А без кроны дерево мучается, болеет, начинает выбрасывать компенсаторные побеги по всему стволу, что приводит к уродским наростам. Такое дерево погибнет рано или поздно», – пишет автор публикации.