Воскресенье, 12 марта, 2023
Татьяна Проводина

Жители Рязани возмущены бездумной опиловкой деревьев

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Фото из группы Жалобы Рязанцев ВКонтакте

Рязанцы жалуются на бездумную опиловку деревьев в городе. Пост возмущения появился 10 марта в группе Жалобы рязанцев ВКонтакте.

Местные жители отмечают, что без слёз и боли в сердце смотреть на «это убожество» невозможно.

«Вот стоят же деревья на заднем плане с естественной кроной, приятно смотреть. Красивое дерево несёт положительную энергетику людям, которая даже лечит. А без кроны дерево мучается, болеет, начинает выбрасывать компенсаторные побеги по всему стволу, что приводит к уродским наростам. Такое дерево погибнет рано или поздно», – пишет автор публикации.

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