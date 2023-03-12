Татьяна Проводина 12.03.2023 12:26 Жители Рязани возмущены бездумной опиловкой деревьев На главнуюНовости Рязани Фото из группы Жалобы Рязанцев ВКонтакте Рязанцы жалуются на бездумную опиловку деревьев в городе. Пост возмущения появился 10 марта в группе Жалобы рязанцев ВКонтакте. Местные жители отмечают, что без слёз и боли в сердце смотреть на «это убожество» невозможно. «Вот стоят же деревья на заднем плане с естественной кроной, приятно смотреть. Красивое дерево несёт положительную энергетику людям, которая даже лечит. А без кроны дерево мучается, болеет, начинает выбрасывать компенсаторные побеги по всему стволу, что приводит к уродским наростам. Такое дерево погибнет рано или поздно», – пишет автор публикации. Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram Новости СМИ2 Новости СМИ2