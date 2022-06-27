Жители Рязани стали платить картами вдвое чаще

Количество выпущенных в Рязанской области карт превысило 2 млн штук. То есть на каждого жителя региона, в том числе детей, приходится по две карты. Рязанцы активно пользуются картами при оплате товаров и услуг. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.

С января по март 2022 года держатели платёжных карт в Рязанской области совершили почти 114 млн операций. По сравнению с прошлым годом показатель вырос в 2,2 раза. Ежедневно жители региона платили картами 517 тысяч раз, средний чек составил 755 рублей.

В рязанском отделении Банка России рассказали, что в регионе почти 30 тысяч устройств принимают карты к обслуживанию. Платить картой удобно и уже привычно, – отметил заведующий сектором платёжных систем и расчётов Денис Никитин.

Наличные жители Рязани стали снимать реже: за первый квартал количество таких операций сократилось почти на 6%.