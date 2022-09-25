Воскресенье, 25 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Жители Рязани смогут наблюдать в ночном небе Юпитер

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Фото из группы Меридиан 39. Астрономия в Рязани ВКонтакте

Жители Рязани смогут увидеть в ночном небе Юпитер. О великом противостоянии Царя планет сообщили в группе Меридиан 39. Астрономия в Рязани ВКонтакте.

В регионе сейчас неподходящая для наблюдений погода. Тем не менее сейчас расстояние до планеты близко к минимальному, так что складываются хорошие условия его видимости. Такая ситуация продлится около месяца, – говорится в публикации.

После противостояния 26 сентября Юпитер будет восходить ещё до захода Солнца и его можно будет наблюдать сразу после наступления темноты. Осенью он находится в восточной стороне неба, зимой – в южной и юго-западной.

«Возвращаясь домой с работы или учёбы, поищите на небе ярчайшую звезду, которую даже в городе невозможно не заметить и можно даже принять за далекий фонарь! Это и будет Царь планет», – сообщается в посте.

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