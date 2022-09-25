Жители Рязани смогут наблюдать в ночном небе Юпитер

Жители Рязани смогут увидеть в ночном небе Юпитер. О великом противостоянии Царя планет сообщили в группе Меридиан 39. Астрономия в Рязани ВКонтакте.

В регионе сейчас неподходящая для наблюдений погода. Тем не менее сейчас расстояние до планеты близко к минимальному, так что складываются хорошие условия его видимости. Такая ситуация продлится около месяца, – говорится в публикации.

После противостояния 26 сентября Юпитер будет восходить ещё до захода Солнца и его можно будет наблюдать сразу после наступления темноты. Осенью он находится в восточной стороне неба, зимой – в южной и юго-западной.