Понедельник, 16 января, 2023
Татьяна Проводина

Жители Рязани просят обустроить хоккейную площадку возле школы

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Жители Канищево просят обустроить возле школы «Надежда» хоккейную площадку для детей. Они обратились к администрации Рязани и депутатам, курирующим микрорайон.

Как пишет автор публикации в группе В районе Канищево ВКонтакте, раньше на территории школы «Надежда» была хоккейная коробка. Дети зимой катались там на коньках, а летом играли в футбол.

Однако когда шёл ремонт в школе, хоккейную коробку сломали, и теперь детям негде кататься на коньках.

Инициативу активно поддерживают жители Канищево в комментариях.

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